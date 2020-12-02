«ترامب» يُخطط لمنع «بايدن» من العودة للاتفاق النووي مع إيران

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، عن مخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حتى لا تتمكن إدارة الولايات المتحدة الجديدة برئاسة جو بايدن من العودة للاتفاق النووي مع إيران.وبحسب قناة «العربية»، لم يتبقِ أمام «ترامب» سوى 7 أسابيع في منصبه، لكنه أعطى كبار مستشاريه الضوء الأخضر لصد إيران والضغط على النظام بأي طريقة ممكنة، بشرط عدم المجازفة بحرب كاملة قبل تنصيب جو بايدن.وأشرف «ترامب» - وفقًا لمسئولين أميركيين مطلعين على الأمر - خلال الأسابيع الأخيرة، شخصيًا، على ملف إيران والضغط عليها.وأعطى بعضًا من أكثر مسئولي إدارته تشددًا، ولاسيما كبير دبلوماسييه، مايك بومبيو، تفويضًا حرية مطلقة للضغط على طهران ومعاقبتها بقوة في الأسابيع المقبلة، بشرط عدم التسبب بـ«حرب عالمية ثالثة»، بحسب ما نقلت صحيفة «ديلي بيست» الأميركية، اليوم الأربعاء، عن اثنين من كبار المسؤولين في الإدارة.وترك ذلك مجموعة من الخيارات تحت تصرف إدارة «ترمب»، من بينها نظام عقوبات خانق وصمت مدروس حول اغتيال المسئولين الإيرانيين.وأضاف المسؤولان اللذان تحدثا للصحيفة أنه «من المقرر أن تُعلن الإدارة عن عقوبات جديدة على الشركات والأفراد المرتبطين بالنظام في الأسابيع المقبلة لتعزيز الجهود المستمرة منذ سنوات لشل اقتصاد طهران».إلى ذلك قالت مصادر مطلعة إن هذه الإجراءات تهدف إلى المساعدة في تحقيق رغبة العديد من مسؤولي ترمب، ألا وهي عرقلة العودة الأميركية المحتملة إلى الاتفاق النووي مستقبلًا.وفي السياق أشار مسؤولون في الإدارة، تحدثوا إلى الصحيفة دون ذكر أسمائهم، إلى كل من بومبيو وإليوت أبرامز، الممثل الخاص لإيران، بصفتهما قادة المحاولة الأخيرة للإدارة لضرب النظام.