وزير الدفاع الفلبيني: مستعدون لاستئناف محادثات السلام مع «الشعب»

قال وزير الدفاع الفلبيني، ديلفين لورنزانا، اليوم الأربعاء، إن حكومة بلاده مستعدة لاستئناف محادثاتالسلام مع حزب "جيش الشعب الفلبيني الجديد"، الجناح المسلح للحزب الشيوعي في الفلبين، ولكن الجماعة تحتاج إلى إظهار الصدق، بحسب تصريحاته.ونقلت وكالة الانباء الفلبينية عن لورنزانا قوله اليوم الأربعاء، ردا على سؤال طرح عليه خلال مقابلة أجراها مع شبكة "سي إن إن الفلبين"، حول ما إذا كان مازال هناك إمكانية لاستئناف محادثات السلام مع "جيش الشعب الفلبيني الجديد".وأوضح وزير الدفاع الفلبيني أن "الحكومة جاهزة، والرئيس (الفلبيني رودريجو دوتيرتي) جاهز، ولكن ما نريده منهم (المتمردين)، هو القليل من الصدق".وأضاف لورنزانا أن السبب وراء ذلك هو ما تردد بشأن ما قاله كبير مفاوضى الجبهة الوطنية الديمقراطية،لويس جالاندونى، وهو أن محادثات السلام هي مجرد وسيلة لاعطاء دفعة للحركة الثورية لـ "جيش الشعب الفلبيني الجديد".