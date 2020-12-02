تأهيل 29 كيلو متر بترع غرب الشرقية

تواصل وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد إستهلاك المياه، وهو من ضمن المشروعات القومية الكبرى التى أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة تنفيذها وباقصى سرعة إنجاز للحفاظ على الموارد الذاتية المتاحة فى ظل زيادة الاحتياجات المائية وثبات الحصة المتاحة سنويًا.وتشهد الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، حالة من النشاط والعمل المستمر على مدار اليوم، لسرعة الإنتهاء من المشروع فى مدة عامين، حيث يستمر العمل من الساعة السابعة صباحا وحتى منتصف الليل غالبا، فى وجود العديد من المهندسين وقيادات الرى للإشراف على التنفيذ على أكمل وجه وجودة الأعمال المنفذة ومعدلات الإنجاز فيها بمختلف المحافظات.وبدأت الإدارة العامة لرى غرب الشرقية، أعمال تأهيل الترع بإجمالي أطوال 29 كيلو متر، تم تنفيذ 8 كيلو متر منها حتى اليوم الأربعاء، ومنها ترع راغب، والنظامية بالزقازيق، وترعة مستجدة السرو بأبو كبير، وترعة المعترض بكفر صقر، وترعة العرايض برى الإبراهيمية، بينما انتهت الإدارة العامة لقناطر نجع حمادى الجديدة من تبطين ترعة القبيصات بسوهاج، ومتابعة تبطين ترعة شبل، وترعة اسخات وترعة أبو الجود، وترعة السمري.