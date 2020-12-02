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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

افتتاح معرضى «رؤى» و«تكامل الروح» بمركز الجزيرة للفنون

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 07:23 ص
معرضى رؤى
معرضى رؤى
نضال ممدوح
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يفتتح د. خالد سرور٬ رئيس قطاع الفنون التشكيلة٬ في السابعة من مساء اليوم٬ معرض «رؤي» للفنان تيسير حامد٬ وذلك بقاعة أحمد صبري. كما يفتتح معرض «تكامل الروح» للفنان محمد سعودي بقاعة راغب عياد، ومن المقرر أن يستمر المعرضين حتي الثاني عشر من الشهر الجاري، بمقر مركز الجزيرة للفنون الشيخ المصرفي، بجوار فندق ماريوت بالزمالك.

ويقام المعرضين مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

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