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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 2-12-2020 فى البنوك المصرية

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 04:49 ص
الدينار الكويتي
الدينار الكويتي
ياسمين محمود
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يرصد " الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الأربعاء 2-12-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار الدينار في البنوك، في التقرير التالي:

وعلي المستوي المحلي، تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي وبنك مصر، مقابل استقرار سعر الدينار أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي والبنك المصري لتنمية الصادرات.

سعر الدينار الكويتي اليوم
تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي ليسجل للشراء 51.04 جنيه وللبيع 51.49، وفي بنك مصر سجل للشراء 48.59 جنيه للبيع 51.42، كما انخفض سعر الدينار أمام الجنيه في بنك الاسكندرية ليسجل للشراء 48.37 جنيه وللبيع 51.49، أما في بنك عودة سجل للشراء 47.43 جنيه ولليع 51.49.

سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 2-12-2020 في البنوك المصرية
وفي المصرف المتحد استقر سعر الدينار أمام الجنيه اليوم ليسجل للشراء 47.30 جنيه وللبيع 51.49، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 48.23 جنيه وللبيع 51.49، وفي بنك التعمير والاسكان سجل للشراء 48.20 جنيه وللبيع 51.36، وفي البنك الاهلي الكويتي سجل للشراء 47.88 جنيه وللبيع 51.49، أما في بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 47.59 جنيه وللبيع 51.49.

أسعار الدينار الكويتي
كما استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التنمية الصناعية ليسجل للشراء 47.59 جنيه وللبيع 51.49، وفي مصرف ابوظبي الاسلامي سجل للشراء 48.39 جنيه وللبيع 51.50، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 48.39 جنيه وللبيع 51.57، وفي البنك التجاري الدولي بلغ سعر الدينار للشراء 48.39 جنيه وللبيع 51.49، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات فسجل للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.49، أما في بنك بلوم فسجل للشراء 51.04 جنيه وللبيع 51.49.

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