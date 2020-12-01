السعودية توافق على استراتيجية العمل الخليجي للسنوات الخمس المقبلة

وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ39 القاضي بالموافقة على الإطار العام لاستراتيجية العمل البلدي الخليجي المشترك للسنوات الخمس المقبلة.جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء السعودي، عبر الاتصال المرئي برئاسة الملك سلمان، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".كما جدد مجلس الوزراء تأكيده حرص المملكة على تحقيق الأمن والنماء للشعب اليمني الشقيق، والمضي قدما لتنفيذ اتفاق الرياض وفق المرجعيات الثلاث.كما تطرق مجلس الوزراء إلى ما أعلنته المملكة العربية السعودية والبحرين والأردن والكويت وباكستان عن إطلاق "منظمة التعاون الرقمي" التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وقدراتها على التحول والتكيف مع الاقتصاد العالمي.