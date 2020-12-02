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الأربعاء 02 ديسمبر 2020 الموافق 17 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

جدول مواعيد صرف معاشات شهر ديسمبر 2020

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 07:50 ص
صرف معاشات
صرف معاشات
نعمات مدحت
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يرغب العديد من المواطنين الذين يصل عددهم إلى ما يقرب من 6.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات، في معرفة جدول مواعيد صرف معاشات شهر ديسمبر 2020، وذلك عبر البحث عنها من خلال محرك البحث العالمي "جوجل" لمعرفة جدول مواعيد صرف المعاشات، وذلك وفقا لقرار الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بتحديد ثلاث مراحل للصرف، وذلك لمنع التكدس أمام ماكينات الصرف الآلي ومكاتب البريد، كإجراء احترازي لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

جدول مواعيد صرف معاشات شهر ديسمبر 2020

من جهتها، تستعد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للصرف لـ 6.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات اليوم أول شهر ديسمبر وفقا للجدول التي وضعته الهيئة المقسم على ثلاث شرائح حسب قيمة المعاش من جميع مكاتب البريد المنتشرة بجميع المحافظات.

 جدول شرائح صرف المعاشات

وقررت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تقسيم صرف المعاشات إلى 3 شرائح حيث يتم صرف معاش الشريحة الأولى والذي يصل إلى 1000 جنيه والبالغ عددها 2.4 مليون مواطن في 1 و2 ديسمبر، بينما يتم صرف معاش الشريحة الثانية والذين يصل معاشهم إلى أقل من 2000 جنيه والبالغ عددهم 2.4 مليون مواطن في 3 و4 ديسمبر، أما الشريحة الثالثة والذين يصل معاشهم إلى أكثر من 2000 جنيه والبالغ عددهم 1.7 مليون مواطن يتم صرف معاشهم في 5 ديسمبر المقبل، وذلك لمنع التكدس على ماكينات الصرف.

جدول الصرف لمن تخلفوا عن المواعيد المعلنة

قبل معرفة جدول موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2020 يجب أن يعرف أصحاب المعاشات أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي قد أعلنت عن استمرار صرف المعاشات للمتخلفين عن مواعيد الجدول المعلن المقسم وفقا لنظام الشرائح ولكن عقب الانتهاء من صرف المعاشات في مواعيدها المحددة.

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