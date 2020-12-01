رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 الموافق 16 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

البرلمان يتسلم «ختامي» 404 جهات من المالية وفقًا للبرامج والأداء

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 07:12 م
سيلفيا نبيل
سيلفيا نبيل
محمد الشريف
طباعة
قالت النائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية المشلكة من لجنة الخطة والموازنة، لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، إن آخر اجتماعات اللجنة شهد حدثًا تاريخيًا بتسليم وزارة المالية للحساب الختامي لموازنة البرامج والأداء للعام المالي 20192020 لـ404 جهة، لأن هذه هي المرة الأولى التي تتسلم فيها اللجنة الحساب الختامي في مجلد موحد، وفقا للبرامج والأداء مجمع مراجع من وزارة المالية، وبحضور وزارة التخطيط.

وأشارت إلى أن اللجنة كانت تتسلم من الوزارات والجهات نفسها في السابق، مشددة على أهمة قيام وزارة المالية بتجميع الموازنة وتفاعل الجهات معها.

وأوضحت أن العام الماضي تسلمت اللجنة موازنة 31 وزارة و5 جهات مستقلة، ولكن الوزارات والمالية والتخطيط أنجزوا أكثر من المتوقع، رغم وجود تقصير في بعض الوزارات وعدم تسليم دواوين وجهات تابعة لها.

وأكدت «نبيل» أن المجلد الذي تسلمته اللجنة يوضح تفاصيل الصرف على البرامج الرئيسية والفرعية، وأوجه الصرف مقسمة على البرامج والجهات، وهي تفاصيل تراها اللجنة لأول مرة، بأن تعلم البرامج التي تعمل عليها كل جهة وما تم إنفاقه عليها مراجع من المالية، كما يحدث مع الختامي الخاص بموازنة البنود.

وأشارت رئيس اللجنة الفرعية أن اللجنة تسلمت أيضًا الربع الأول من موازنة 2021 لـ 119 جهة حتى الآن، لافتة إلى أن وزارة التخطيط أبرزت مشكلة اختلاف الفريق الذي يتابع برنامج الحكومة، والفريق الذي يتابع البرامج والأداء، وأن وزارة المالية أكدت أنها أرسلت خطابات رسمية لكافة الوزارات بتوحيد فريق العمل على أن يكون الأعضاء أقل من 50 عامًا.

واستطردت «وزارتا المالية والتخطيط جناحا موازنة البرامج والأداء ولا بد أن يعملا في تناغم حتى تسير موازنة البرامج والأداء بالشكل الأمثل».

وعرض ممثل وزارة التخطيط جهود الوزارة، ومنظومة متابعة برنامج الحكومة والدور الذي تقوم به، الأمر الذي لاقى استحسان اللجنة، حيث أكدت ضرورة ربطها بشكل مباشر مع موازنة البرامج والأداء، حتى يتم ربط مؤشرات قياس الأداء مع الإنفاق على البرامج الرئيسية والفرعية بدقة.

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع بين وزارتي المالية والتخطيط للتنسيق بينهما، وتوحيد منظومة متابعة برنامج الحكومة وموازنة البرامج والأداء، يوم 16 من الشهر الجاري.

وأوضحت «نبيل» أن اللجنة تعلم أن جودة البرامج ومؤشرات قياس البرامج والأداء، تحتاج إلى مزيد من التحسن، ولكن ما وصلنا إليه يعد بنية جيدة جدا للانطلاق، والاستمرار نحو تطبيق مثالي لموازنة البرامج والأداء.

وأشارات إلى أن اللجنة وجدت أن هناك نسبة صرف جيدة على التعليم والصحة في البرنامج الثاني الخاص ببناء الإنسان، موضحة أن وزارة التخطيط أكدت أنها استخدمت الاستمارة الأخيرة الخاصة بموازنة البرامج والأداء، في متابعة «حياة كريمة».

وأشادت النائبة سيلفيا نبيل، بإبراز الموازنة المستجيبة للنوع، من خلال برامج المرأة وذوي الإعاقة، رغم أن المبالغ المصروفة على هذه البرامج لا تتناسب أبدا مع أهميتها، ولكن إظهارها ووضعها تحت المجهر يمهد لتحسين الإنفاق عليها في المستقبل.

موضوعات متعلقة

المدرس المتهم بالتحرش فى المنوفية: «مش هسيب حقى»

مصدر حكومي: لا صحة لإجراء تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة

حقيقة حرمان غير المتزوجة والمطلقة من معاش والدها عند الـ24 عامًا وفقًا للقانون الجديد

تتوقف على قرار اللاعب.. «جلسة عرفية» للتصالح مع شيكابالا بالأقصر

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد الإنشاءات الجديدة

image description

محافظ دمياط: نستعد لافتتاح عدة مشروعات عملاقة

image description

رئيس جامعة أسيوط يفتتح المؤتمر السنوى لقسم أمراض القلب غدًا

image description

مليون و800 ألف جنيه مبيعات معرض «ديارنا»

image description

حملة على الصيدليات ومخازن المستلزمات الطبية بأسيوط

الأكثر قراءة

إزالة أكبر سوق عشوائي بالمنصورة في الدقهلية

حقيقة فيديو «الطفل بائع الليمون» وتشغيله بالأجرة

مصدر حكومي: لا صحة لإجراء تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة

المدرس المتهم بالتحرش فى المنوفية: «مش هسيب حقى»

إنفوجراف

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

«المزيدي» يهنئ الرائد كريم الجمل بوصول نجله «زين»

قرية نمساوية تغير اسمها بسبب معناه الفاضح

اليابان تمول تكنولوجيا المناخ لتحقيق هدف انبعاثات الكربون

بعد اختفائه من أميركا.. ظهور «الهيكل الغامض» في رومانيا

أيام زمان

مأساة سعاد حسني (5).. «أبعدها إحسان عبد القدوس عن أدوار البطولة»

حكاية الفيلم الذى لم يكتمل بين «كلاى» وسعاد حسنى

«حرام علىّ وخيانة للنادى».. الأيام الأخيرة لصالح سليم فى الملعب

مأساة سعاد حسنى (4): كيف أنقذ محمد عبدالوهاب السندريلا فى فيلم «حسن ونعيمة»؟

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
شيكابالا والعقل العنصرى
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
السيدة انتصار.. والعطيا الجميلة
مؤمن المحمدي
ماحيليه ماحيليه
لواء.حمدى البطران
معرض الكتاب
المزيد

الثقافة

غدًا.. هشام البواردي يناقش «حرب كبيرة» بالنيل الثقافية

غدًا.. الاحتفال باليوم العالمى لمتحدى الإعاقة بمكتبة القاهرة الكبرى

الأربعاء.. عمر إبراهيم يناقش «الهامس في الظلمات» على النيل الثقافية

نورا ناجي: بطلة «أطياف كاميليا» الأقرب لقلبي