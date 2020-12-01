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الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 الموافق 16 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

انهيار تليسكوب أريسيبو العملاق في بورتوريكو

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 06:46 م
تلسكوب أريسيبو الشهير
تلسكوب أريسيبو الشهير في بورتوريكو
وكالات
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انهار تليسكوب أريسيبو الشهير في بورتوريكو، الثلاثاء، بعد 57 عاما في الخدمة، على ما أعلن ناطق باسم المؤسسة الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة وعالم فلك محلي، لوكالة فرانس برس.

وأكد الناطق باسم المؤسسة الممولة للمرصد روب مارغيتا أن "منصة (المرصد) انهارت بصورة غير متوقعة".

وكان سلكان يدعّمان الأدوات البالغ وزنها 900 كيلوغرام الخاصة بالتليسكوب فوق الصحن اللاقط، البالغ قطره 305 أمتار، قد انقطعا في 10 أغسطس و6 نوفمبر، ما دفع المؤسسة الوطنية للعلوم الأميركية إلى الإعلان عن تفكيكه.

وقد مُنع الاقتراب من موقع التليسكوب خشية انهياره، مع الاكتفاء بطائرات مسيّرة لمراقبته.. ولم يُفد عن أي إصابات.

ووصف مدير مختبر الدراسات الفضائية التابع لجامعة بورتوريكة في أريسيبو أبيل مينديز، لوكالة فرانس برس، انهيار المرصد بأنه "كارثة".

واضطر عالم الفلك هذا إلى إلغاء حصة تدريب في المرصد العام المقبل، في ضربة قاسية لطلابه.

ووصف علماء فلك عبر تويتر ما حصل بأنه "يوم حزين لعلم الفلك".

كما يرمز انهيار التليسكوب إلى تدهور الوضع في جزيرة بورتوريكو الخاضعة للسيادة الأميركية، والتي شهدت في السنوات الأخيرة أعاصير، وتواجه إعادة إعمار بناها التحتية تأخرًا، رغم أن سبب انقطاع السلكين لا يزال مجهولا.

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