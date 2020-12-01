البورصة العراقية تغلق متراجعة عند 474.85 نقطة

أغلقت البورصة العراقية، اليوم الثلاثاء، على تراجع بنسبة 1.24% متوقفة عند 474.85 نقطة.وسجل المؤشر، اليوم، انخفاض أسهم 11 شركة، وارتفاع أسهم 4 أخرى، فيما حافظت 13 شركة على أسعار أسهمها.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 818،644،981 سهما بقيمة 621،615،432 دينارا عراقيا، تحصلت من إبرام 433 صفقة، شملت 28 شركة مساهمة من أصل 105 شركات مسجلة في البورصة.