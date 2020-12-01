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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا نيقولا يزور القاهرة ويرأس القداس بكنيسة الظاهر

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 06:34 م
الأنبا نيقولا أنطونيو،
الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية
جرجس صفوت
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قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه ترأس القداس الإلهي في كنيسة رؤساء الملائكة بالظاهر- القاهرة.

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن ذلك جاء بمساعدة المتقدم في الكهنة الأب يوسف دروس.

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