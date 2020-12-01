الأنبا نيقولا يزور القاهرة ويرأس القداس بكنيسة الظاهر
الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 06:34 م
جرجس صفوتطباعة
قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه ترأس القداس الإلهي في كنيسة رؤساء الملائكة بالظاهر- القاهرة.
وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن ذلك جاء بمساعدة المتقدم في الكهنة الأب يوسف دروس.
وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن ذلك جاء بمساعدة المتقدم في الكهنة الأب يوسف دروس.