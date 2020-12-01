بوتين: الطلب على النفط فى العالم خلال الـ5 سنوات القادمة سينمو 1%
الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 05:38 م
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توقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الطلب على النفط في العالم خلال السنوات الخمس المقبلة سينمو بنسبة 1 بالمائة فقط، ثم يتجه للانخفاض بنسبة 0.1 بالمائة سنويًا.
وقال بوتين، خلال اجتماع حول تطوير صناعة البتروكيماويات الروسية، اليوم الثلاثاء "متوسط معدل النمو السنوي المتوقع للطلب العالمي على المنتجات البتروكيماوية أقل من 4 بالمائة، وفي السنوات الخمس المقبلة سيكون الطلب على النفط واحدًا بالمائة، وبعد ذلك سيكون هناك تراجع بنسبة 0.1 بالمائة".
وأضاف الرئيس الروسي: "صناعة البتروكيماويات الروسية تتمتع بإمكانيات نمو هائلة ليس فقط داخل البلاد، فهناك فرص لاحتلال مواقع في السوق العالمية".
وقال بوتين، خلال اجتماع حول تطوير صناعة البتروكيماويات الروسية، اليوم الثلاثاء "متوسط معدل النمو السنوي المتوقع للطلب العالمي على المنتجات البتروكيماوية أقل من 4 بالمائة، وفي السنوات الخمس المقبلة سيكون الطلب على النفط واحدًا بالمائة، وبعد ذلك سيكون هناك تراجع بنسبة 0.1 بالمائة".
وأضاف الرئيس الروسي: "صناعة البتروكيماويات الروسية تتمتع بإمكانيات نمو هائلة ليس فقط داخل البلاد، فهناك فرص لاحتلال مواقع في السوق العالمية".