بوتين: الطلب على النفط فى العالم خلال الـ5 سنوات القادمة سينمو 1%

توقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الطلب على النفط في العالم خلال السنوات الخمس المقبلة سينمو بنسبة 1 بالمائة فقط، ثم يتجه للانخفاض ​​بنسبة 0.1 بالمائة سنويًا.وقال بوتين، خلال اجتماع حول تطوير صناعة البتروكيماويات الروسية، اليوم الثلاثاء "متوسط ​​معدل النمو السنوي المتوقع للطلب العالمي على المنتجات البتروكيماوية أقل من 4 بالمائة، وفي السنوات الخمس المقبلة سيكون الطلب على النفط واحدًا بالمائة، وبعد ذلك سيكون هناك تراجع بنسبة 0.1 بالمائة".وأضاف الرئيس الروسي: "صناعة البتروكيماويات الروسية تتمتع بإمكانيات نمو هائلة ليس فقط داخل البلاد، فهناك فرص لاحتلال مواقع في السوق العالمية".