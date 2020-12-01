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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

استقالة مسئول بالتشيك اعتراضًا على تخفيض عدد تحليلات كورونا

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 05:16 م
كورونا في التشيك
كورونا في التشيك
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استقال المنسق الوطني لجمهورية التشيك المختص بفحوصات فيروس كورونا المستجد؛ اعتراضًا على سياسة البلاد بتخفيض عدد تحليلات الفيروس في الآونة الأخيرة.

وذكر راديو (براغ الدولي)، اليوم الثلاثاء، أن ماريان هاجديش قدم استقالته، ومن المتوقع أن يترك منصبه بحلول نهاية العام الجاري، وأعرب المسئول عن رفضه لانخفاض أعداد التحليلات التي يتم إجراؤها، وعدم رغبته في توفير غطاء لقرارات ذات طبيعة سياسية، وأنه ينتوي التركيز على البحث، وذلك على حد وصفه.

وقال- في تصريحات صحفية- إن وزارة الصحة لم تتخذ قرارها بناءً على توصيات خبراء مع عدم اتباع العديد من الاستراتيجيات الموضوعة بهدف مواجهة فيروس كورونا، وفي السياق ذاته، أوضحت وزارة الصحة، في رد رسمي، أنها تتبع بشكل عام توصيات الخبراء.

وانخفض معدل العدوى اليومي في التشيك على مدار الأسابيع الماضية في التشيك، وكذلك انخفض معه عدد التحاليل التي يتم إجراؤها.

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