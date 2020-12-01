قتيلان وجرحى في عملية دهس بألمانيا

أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، بوقوع إصابات جراء عملية دهس في مدينة "ترير" الألمانية، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.وقال عمدة ألمانيا إن هناك قتيلين و15 من الجرحى في حادثة دهس بمدينة ترير غربي ألمانيا، مشيرًا إلى أن الشرطة اعتقلت السائق الذي قام بعملية دهس في "ترير" الألمانية.وأشارت القناة الإخبارية إلى أن شرطة ألمانيا تدعو السكان لتفادي المنطقة التي وقعت فيها حادثة الدهس.