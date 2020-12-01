وزير خارجية البحرين: نسعى للازدهار لشعوب المنطقة

أكد وزير الخارجية البحرينى، الدكتور عبداللطيف الزيانى، اليوم الثلاثاء، على ضرورة التصدي للأنشطة الإيرانية فى المنطقة.وقال الزيانى: نحن نؤكد السعي لإرساء السلام في المنطقة، وتأمين الازدهار لشعوب المنطقة.جاءت تصريحاته خلال كلمته في الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، وفقا لما أوردته فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.