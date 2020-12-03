سيتي بانك: محركان أساسيان يدفعان توقعات أسعار الذهب 2021 نحو الصعود

يبحث كثيرون عن توقعات أسعار الذهب 2021 وأسباب ارتفاع أسعار الذهب حيث توقع مصرف سيتي بانك ريسيرش ارتفاع أسعار الذهب في 2021 على المدى المتوسط إلى ما قد تتجاوز 2000 دولار للأوقية (الأونصة) في عام 2021 كونه الملاذ الآمن للمستثمرين بالتزامن مع تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية والتوقعات الضبابية للاقتصاد الكلي.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب

وأوضح مصرف سيتي بانك في مذكرته الصادرة بتاريخ 12 مايو أن أسباب التوقع بصعود أسعار الذهب في المستقبل يرجع إلى محركان رئيسيان وهما أسعار الفائدة والسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي، موضحا أنهما سيظلان داعما هيكليا على المدى المتوسط".

كما توقع المصرف الشهير مزيد من إجراءات التحفيز الضخمة من قبل بنوك مركزية في أنحاء العالم مع خفض أسعار الفائدة ضمن إجراءات دعم الاقتصاد الذي تضرر بسبب فيروس كورونا الذهب لأعلى مستوياته في أكثر من سبعة أعوام في منتصف أبريل، وارتفع الذهب 12 % منذ بداية العام.

ملاذ أمن للمستثمرين

ويتجه المستثمرين للذهب كملاذ آمن بالتزامن مع انخفاض أسعار الفائدة والمصاعب الاقتصادية، بالإضافة إلى إجراءات التحفيز واسعة النطاق الإيجابية للذهب لاستخدامه في مواجهة التضخم وانخفاض قيمة العملة.

في السياق ذاته رفع البنك توقعاته لمتوسط سعر الذهب في العام الجاري 2020 من 1640 دولارا إلى 1680 دولارا في وقت سابق بينما أبقى على توقعاته لعام 2021 عند 1925 دولارا للأوقية.