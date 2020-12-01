الاقتصاد العالمي يعود لمستويات ما قبل كورونا بنهاية 2021

توقعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، اليوم الثلاثاء، عودة الاقتصاد العالمي إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا بنهاية العام القادم، في وقت تسهم اللقاحات في تنشيط التعافي لكن النمو سيكون متفاوتًا على الأرجح.وقدّرت المنظمة في توقعاتها الأخيرة تراجع الناتج العالمي بنسبة 4.2% قبل أن يعود لتسجيل نمو بنسبة 4.2% في 2021.