تركيا تتودد للاتحاد الأوروبي لتفادي عقوبات مرتقبة

أكد رئيس وحدة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، أن تركيا، برئاسة رجب طيب أردوغان، ترغب في إقامة علاقات وطيدة مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بالتزامن مع قمة الأخير التي من المقرر أن تُعقد يومي 10 و11 من الشهر الجاي، ومن المقرر فرض عقوبات على أنقرة.وقال ألتون خلال مشاركته، اليوم الثلاثاء، بدورة عام 2020 من منتدى TRT WORLD العالمي من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، تحت عنوان «النظام العالمي والديناميات المتغيرة بعد الوباء»: «نريد ونسعى لإقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي.. إن تضامننا وتعاوننا أساسي لمواجهة الكراهية والعنصرية في أوروبا».وأردف: الطريق الوحيد للاتحاد الأوروبي لإثبات أنه ليس هناك مشاكل مع المسلمين في العالم هو إظهار الاحترام لتركيا.وأضاف: إن فكرة أن تركيا يجب أن تقدم تنازلات لكسب صداقة أوروبا هي فكرة غير عادلة وبعيدة الواقع، فبدلًا من ذلك، نعرب لمحاورينا الأوروبيين عن أن الحوار هو العنصر الأساسي الذي من شأنه أن يعزز العلاقات.