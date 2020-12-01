الدواء الأوروبية تنتظر طلب الترخيص للقاح فايزر وبايونتيك

أعلنت وكالة الدواء الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أنها ستعقد اجتماعا استثنائيا في 29 ديسمبر "كموعد أقصى" للنظر في موافقة عاجلة لتسويق لقاح ضد كوفيد-19 طورته الألمانية بايونتيك والعملاق الأميركي فايزر.وقالت الوكالة الناظمة في بيان "في حال كانت المعطيات المقدمة متينة بما يكفي للتوصل لاستنتاجات حول نوعية وسلامة اللقاح فإن وكالة الدواء الأوروبية ستستكمل دراستها خلال اجتماع استثنائي مقرر في 29 ديسمبر الحالي كموعد أقصى".وكانت فايزر وبيونتيك قد أعلنتا في وقت سابق أنهما تقدمتا بطلب للحصول على موافقة مشروطة من الاتحاد الأوروبي للقاحهما، عقب طلب مماثل في الولايات المتحدة.