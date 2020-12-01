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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

حال إدانتها.. عقوبتان في انتظار «فتاة سقارة» المثيرة للجدل

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 01:09 م
جريدة الدستور
نوران إمام
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أثارت الموديل سلمى الشيمي، الشهيرة بـ«فتاة سقارة»، حالة من الجدل، بعد جلسة تصوير لها وهى ترتدي ملابس فرعونية، في منطقة هرم سقارة.

وتدور التساؤلات بعد القبض على الفتاة، حول العقوبة المتوقعة عليها، حيث قال المحامي حسن يوسف، إن القانون يعاقب في هذه الحالة على «الفعل الفاضح» في المكان العام، مشيرًا إلى أنه إذا تم اعتبار ما كانت ترتديه «الشيمي» من ملابس خادش للحياء، سيتم التعامل معها وفقًا لما تنص عليه المادة رقم 278 من قانون العقوبات بأن «كل من ارتكب فعلًا فاضحًا بشكل علني وكان مخلًا بالحياء، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه».

وأوضح «يوسف»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن هناك عقوبة أخرى في انتظار الفتاة حال ثبوت عدم حيازتها تصريحًا يسمح لها بالتصوير في المكان الذي تمت فيه الجلسة، لافتًا إلى أن «من يُهمل تلك النقطة يضع نفسه تحت طائلة القانون، ويعرّض نفسه لعقوبة رقم 117 لقانون 1983، والتي تنص على الحبس لمدة لا تقل عن شهر وغرامة تصل لـ100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

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