الأمن العام يضبط 202 قطعة سلاح ناري

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 202 قطعة سلاح ناري، 252 مخدرات وتنفيذ 81676 حكمًا قضائيًا متنوعًا.جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.