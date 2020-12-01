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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

«البورصة» تربح 31 مليار جنيه نوفمبر الماضى

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 12:43 م
جريدة الدستور
اكرم عمران
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ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، نحو 31.1 مليار جنيه خلال تعاملات شهر نوفمبر المنقضي، ليغلق عند مستوى 636.5 مليار جنيه، مقابل 605.4 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس 30" بنسبة 4.07%، ليغلق عند مستوى 10،943.35، كما صعد المؤشر الثانوي "إى جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 9.1%، مغلقا عند مستوى 2.040.86 نقطة، فى الوقت الذي سجل فيه مؤشر "S&P" ارتفاعا بنحو 10.45% مغلقا عند مستوى 1.759.77 نقطة، ما ساهم في ارتفاع المؤشر الأوسع نطاقا "إى جى إكس 100" بنسبة 8.76% مغلقا عند مستوى 2.983.83 نقطة.

وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الشهر الماضي نحو 56.6 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 11.058 مليون ورقة منفذة على 1.009 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 47.9 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 7.005 مليون ورقة منفذة على 793 ألف عملية خلال الشهر قبل الماضي.

واستحوذت الأسهم على 59.02% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 40.98% خلال الشهر.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 82.3% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.3% والعرب على 6.4%، بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 997.9 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 215.7 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.

جدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 76.3% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 17.1 % وسجل العرب 6.6%، وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 14.593.1 مليون جنيه، وسجل العرب صافي بيع بنحو 891.8 مليون جنيه، على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

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