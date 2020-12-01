سقوط عصابة خطف الهواتف من المارة بجسر السويس

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، في كشف ملابسات واقعة سرقة هاتف محمول من إحدى السيدات بمنطقة جسر السويس بالقاهرة.رصدت المتابعة الأمنية ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن صورة يظهر خلالها شخصان يستقلان دراجة بخارية، وخطفهما هاتف محمول من ربة منزل، حال سيرها بشارع جسر السويس بدائرة قسم شرطة النزهة.بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص هم: عاطلان لهما معلومات جنائية، صاحب محل هواتف محمولة، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم 9 هواتف محمول، دراجة بخارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة.وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف، وقيامهما ببيعها لآخر صاحب محل الهواتف المحمولة -سيئ النية-؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.