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حوادث

تحرير 75 قضية اتجار غير مشروع بالسلع التموينية خلال 3 أيام

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 09:50 ص
جريدة الدستور
مريم جبل- عمرو المزيدي
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تمكنت مباحث التموين، من ضبط مجموعة من المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية، وتحرير 75 قضية اتجار غير مشروع بالسلع التموينية المدعمة، خلال 3 أيام.

وأمكن ضبط 19 قضية سلع مجهولة المصدر، و43 قضية بيع سجائر بأزيد من سعرها، خلال المدة نفسها.

ووجه اللواء عصام العزب، مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين والتجارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية، بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية، وضبط حركة الأسواق، وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

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