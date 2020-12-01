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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات فيروس كورونا في تايلاند لـ 4 آلاف

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 09:15 ص
جريدة الدستور
أ.ش.أ
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أعلنت الحكومة التايلاندية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 4 آلاف حالة بعد تسجيل عشر حالات جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عن المركز الحكومي لإدارة أزمة كوفيد-19 أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج وتم وضعها قيد الحجر الصحي.

وارتفع إجمالي حالات التعافي من المرض في البلاد إلى 3 آلاف و811 حالة، بينما توفي 60 شخصا منذ بداية الجائحة، ولا يزال هناك 137 حالة في المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وتحتل تايلاند المركز الـ151 من حيث حصيلة الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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