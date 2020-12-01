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الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 الموافق 16 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

للمرة الثانية فى أسبوع.. زيادة أسعار الغاز والبنزين بتركيا

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 07:33 ص
زيادة أسعار الغاز
زيادة أسعار الغاز والبنزين بتركيا
هدير سند
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أعلن اتحاد أصحاب العمل في محطات إمداد الغاز والبنزين بتركيا، عن زيادة الأسعار بمقدار 4 قروش ابتداءً من الليلة.

وذكر موقع «تي24» التركي، أن الزيادة التي أعلن عنها اتحاد أصحاب العمل في محطات إمداد الغاز والبنزين، سيعتمد العمل بها ابتداءً من الأول من ديسمبر.

كانت السلطات التركية قد أعلنت قبل أسبوع، عن تطبيق زيادة جديدة على أسعار البنزين، بمقدار 37 قرشًا على اللتر، إذ كان لتر البنزين قبل تطبيق الزيادة الجديدة، يباع بسعر 6.67 ليرة في إسطنبول، و6.73 ليرة في أنقرة وإزمير، ليتجاوز سعر اللتر بعد الزيادة الجديدة 7 ليرات.

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