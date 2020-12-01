بيريز: أمامى خيارات للعودة إلى «فورمولا 1» فى 2022

قال المكسيكي سيرجيو بيريز إنه يملك خيارات للعودة إلى بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات في 2022، إذا اضطر للابتعاد عن الموسم المقبل، مع إمكانية أن يكون السائق البديل في فريق كبير في 2021.وسيخرج بيريز من فريق ريسنج بوينت، الذي سيحمل اسم أستون مارتن الموسم المقبل، وسينضم بدلًا منه سيباستيان فيتل بطل العالم أربع مرات والذي سينتهي عقده مع فيراري هذا العام.ولم ينتقل بيريز إلى أي فريق بعد، ويتعلق أمله الوحيد تقريبا بفريق رد بول إذا قرر عدم الإبقاء على التايلاندي ألكسندر ألبون.وتحدث بيريز إلى الصحفيين عبر الفيديو بعد سباق جائزة البحرين الكبرى وقال إنه غير معجب بشكل كبير بأي مسابقة أخرى للسيارات.وقال السائق المكسيكي "أملك بالفعل خيارات للعودة إلى فورمولا 1 في 2022 لذا لن تكون هناك مشكلة".وستبقى السيارات دون تغييرات كبيرة في العام المقبل قبل إجراء تغييرات جذرية في 2022.وقال بيريز إنه يملك فرصة ليكون السائق البديل في فريق كبير لكنه لا يرغب في الابتعاد عن خوض سباقات على مدار موسم بأكمله.وأحرز بيريز العدد الأكبر من نقاط فريقه هذا الموسم حيث حصد 100 نقطة، رغم الغياب عن سباقين بسبب إصابته بفيروس كورونا، مقابل 59 نقطة لزميله لانس سترول، وسترول هو ابن مالك الفريق لورنس.