خطوات الاستعلام عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2020 بالرقم القومي

فعلت وزارة التضامن الاجتماعى رابط الاستعلام عن قبول معاش برنامج دعم تكافل وكرامة للمواطنين وحدد شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة ضمن برنامج لمساعدة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم؛ من أجل تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، وتوفير احتياجته المعيشية وشراء ما يلزمه من متطلبات الحياة اليومية له ولأسرته في إطار حرص الدولة على تقديم كافة أشكال الدعم المادى للجميع.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

وحدد وزارة التضامن الاجتماعي شروط وقواعد الواجب توافرها فى المتقدم للحصول على المبلغ المقدم من معاش تكافل وكرامة من أجل الموافقة على طلب الحصول على معاش تكافل وكرامة من المستحقين والمتضررين من الأوضاع الاقتصادية.



وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن برنامج تكافل وكرامة يستهدف عدد كبير من الأسر الفقيرة على مستوى جمهورية مصر العربية لتقديم لهم الدعم الكامل ومساعدتهم على تخطى المصاعب، ومن هذه الشروط التالى:



ألا يكون المتقدم يعمل بأجر يتجاوز 400 جنيه شهريا.



يجب ألا يكون هناك معاش ثابت للأسرة.



أن تكون الأسرة لديها أبناء من حديثى الولادة وحتى سن الثامنة عشر.



أن تكون الأسرة أو المتقدم للمعاش مقيم فى مصر.

يجب تقديم جميع الأوراق المطلوبة والمستندات كاملة.

ألا يكون الزوج أو الزوجة يمتلكون أى ممتلكات مثل أرض زراعية، أو عقار.



إذا كان المتقدم صاحب مرض أو عجز يقوم بتقديم تقرير طبي كامل عن طبيعة مرضه.



الاستعلام عن موعد معاش تكافل وكرامة

وعن كيفية الاستعلام عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة من خلال الموقع الإلكترونى، ومعرفة قبول الحصول المعاش من عدمه يمكن اتباع الخطوات التالية يمكن معرفة كل مايخص البرنامج: يقوم المواطن بزيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعى من هنا.



قم بالضغط على معاشات تكافل وكرامة.



ثم انقر على الاستعلام عن الموعد المحدد لصرف المعاش.



وقم بعد ذلك بكتابة الاسم، الرقم القومى،العنوان، رقم الهاتف الخاص بك.



وبعد كتابة كل البيانات المطلوبة قم بالضغط على كلمة استعلم.



ستظهر كافة التفاصيل المتعلقة ببرنامج معاش تكافل وكرامة.