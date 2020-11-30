إيبارشية طنطا تبث حلقة جديدة من برنامج «معًا نبني البيت»

تبث إيبارشية طنطا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء غد الثلاثاء، حلقة جديدة من برنامج "معا نبني البيت"، والذي يقدمه الأنبا بولا مطران الإيبارشية.ويناقش البرنامج موضوعات تخص الأسرة المسيحية والمقبلين على الزواج، لتأهيلهم على تكوين حياة أسرية على أساس مسيحي.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال الشهر الجاري خفض الأعداد التي تقيمها في القداسات الإلهية بكنائسها المختلفة بنسبة 25% من طاقتها الاستيعابية، طبقًا للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الكنيسة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.وأصدر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بيانًا بعدد من الإجراءات الاحترازية لتقليل الأعداد في أنشطة الكنائس، وعقد صلوات الأكليل بـ10 أفراد فقط والجنازات بـ20 فردا، وإلغاء صلوات الحميم وصلاة التالت، والاكتفاء بأعداد محدودة في القداسات ومدارس الأحد.