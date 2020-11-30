سلمى الشيمى ليست الأولى.. جميلات ببدل رقص أمام الأهرامات (صور)





لم تكن سلمى الأولى فى التقاط مثل هذه الصور الجريئة بالمناطق الأثرية، بل سبقتها الكثير من النجمات والراقصات اللواتى جذبهن سحر الأهرامات لالتقاط ذكرى لا تنسى، جاء أبرزهن:



سامية جمال

مع تاريخ الراقصة سامية جمال الفنى الطويل فى السينما المصرية، لم تنس الفنانة التقاط مجموعة من الصور لها فى منطقة الأهرمات، وهى ترتدي بدلة رقص بجوار تمثال أبو الهول في لقطة نادرة مزجت فيها بين الفن والحضارة. حالة من الجدل أثارتها عارضة الأزياء سلمى الشيمي عبر فضاء التواصل الاجتماعي بعد خضوعها إلى جلسة تصوير بالزي فرعوني بمنطقة هرم سقارة المدرج، ما أدى إلى فتح التحقيق معها من قبل النيابة العامة بجنوب الجيزة؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.لم تكن سلمى الأولى فى التقاط مثل هذه الصور الجريئة بالمناطق الأثرية، بل سبقتها الكثير من النجمات والراقصات اللواتى جذبهن سحر الأهرامات لالتقاط ذكرى لا تنسى، جاء أبرزهن:مع تاريخ الراقصة سامية جمال الفنى الطويل فى السينما المصرية، لم تنس الفنانة التقاط مجموعة من الصور لها فى منطقة الأهرمات، وهى ترتدي بدلة رقص بجوار تمثال أبو الهول في لقطة نادرة مزجت فيها بين الفن والحضارة.

سامية جمال

نجوى فؤاد

جذبت هذه المنطقة الأثرية الراقصة الاستعراضية نجوى فؤاد لالتقاط صور بملابس جريئة ومثيرة أمام الأهرامات وقد خبئت جزءًا من جسدها بشمسية وردية اللون، وفى إحدى لقاءاتها التلفزيونية صرحت أنه فى زمانها "كانت المايوهات وكل حاجة متاحة"، حيث التقط المصور فاروق إبراهيم صورًا لها خلال زيارتها لمنطقة الأهرامات، مشيرة إلى أنها كانت تفضل دائمًا عمل جلسات تصوير بمناطق أثرية حبًا في وطنها، وترويجًا للسياحة.

نجوى فؤاد

داليدا

كما عشقت النجمة العالمية داليدا، أشهر المغنيات بعالم الموسيقى والغناء، وابنة حى شبرا، التقاط الصور الناردة فى أنحاء وطنها، خاصة الأماكن الأثرية فمن أشهر صورها كانت تلك التى التقطتها أمام أهرامات الجيزة وأبو الهول، بالفستان الأحمر اللامع مكشوف الأكمام، كما جعلت شعرها الأشقر منسدلًا على أكتافها.

ميرفت أمين

هكذا يجذب النجمات سحر الأثار المصرية، ففى واحدة من أشهر صور النجمة ميرفت أمين، ظهرت وهي تضع قبلة على شفاة تمثال الملك العظيم جدنا رمسيس الثاني، ميت رهينة، من كواليس فيلم "ثرثرة فوق النيل".