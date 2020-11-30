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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1773 إصابة جديدة بكورونا في الفلبين

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 05:08 م
كورونا في الفلبين
كورونا في الفلبين
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أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 1773 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما رفع العدد الإجمالي للحالات التي سجلتها البلاد- حتى الآن- إلى 431 ألفًا و630 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 19 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بـ"كوفيد-19"، ليرتفع عدد الوفيات الناجمة عن المرض في الفلبين إلى 8 آلاف و392 حالة وفاة، بحسب ما نقلته صحيفة "فلبين ستار" المحلية في نسختها الإلكترونية.

ووفقًا للوزارة، تم كذلك تسجيل 44 حالة تعافٍ جديدة ليبلغ العدد الإجمالي للحالات 398 ألفًا و658 حالة بنسبة 92.4% من إجمالي الحالات المؤكدة، فيما لا تزال هناك 24 ألفًا و580 حالة نشطة.

يأتي ذلك فيما أعلن الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي اليوم تمديد إجراءات "الحجر الصحي المجتمعي العام"، المفروض في منطقة العاصمة الوطنية "مترو مانيلا" و6 مناطق أخرى، حتى نهاية العام الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى مرور 259 يومًا منذ أن خضعت أجزاء من البلاد للمرة الأولى لإجراءات "الحجر الصحي المجتمعي المعزز" الأكثر صرامة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، ما يمثل أطول فترة إغلاق في العالم.

يذكر أن الفلبين تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد إصابات ووفيات "كوفيد-19" في جنوب شرق آسيا خلف إندونيسيا.

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