أسماء النواب الفائزين بجولة الإعادة بمحافظة البحيرة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة جولة الإعادة لمحافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.وتنشر الدستور، أسماء الفائزين فى جولة الإعادة بمحافظة البحيرةأولا دائرة دمنهورفاز كل من سناء برغش، وعبد الرؤوف الطميخي، عادل حمادثانيا دائرة كفر الدوارفاز كلا من محمود شعلان، وسحر بشير، أحمد حمدي خطابثالثا دائرة أبو حمصفاز كل من أسامة المصري، وأحمد العرجاويرابعا دائرة المحموديةفاز كل من هشام الجاهل، وبلال النحالخامسا دائرة حوش عيسىفاز علاء حمدي قريطمسادسا دائرة الدلنجاتفاز أشرف المقرحي بمقعد النوابسابعا دائرة أبو المطاميرفاز كل من حمدى أبو خشيم، وخالد أبو خطيرثامنا دائرة ايتاى البارودفاز محمد حجازي، ومحمد عزت عرفاتتاسعا دائرة كوم حمادةفاز كل من أحمد الشيشيني، وطلبة النحال