أسماء النواب الفائزين بجولة الإعادة بمحافظة البحيرة
الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 03:30 م
أشرف لاشينطباعة
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة جولة الإعادة لمحافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.
وتنشر الدستور، أسماء الفائزين فى جولة الإعادة بمحافظة البحيرة
أولا دائرة دمنهور
فاز كل من سناء برغش، وعبد الرؤوف الطميخي، عادل حماد
ثانيا دائرة كفر الدوار
فاز كلا من محمود شعلان، وسحر بشير، أحمد حمدي خطاب
ثالثا دائرة أبو حمص
فاز كل من أسامة المصري، وأحمد العرجاوي
رابعا دائرة المحمودية
فاز كل من هشام الجاهل، وبلال النحال
خامسا دائرة حوش عيسى
فاز علاء حمدي قريطم
سادسا دائرة الدلنجات
فاز أشرف المقرحي بمقعد النواب
سابعا دائرة أبو المطامير
فاز كل من حمدى أبو خشيم، وخالد أبو خطير
ثامنا دائرة ايتاى البارود
فاز محمد حجازي، ومحمد عزت عرفات
تاسعا دائرة كوم حمادة
فاز كل من أحمد الشيشيني، وطلبة النحال
وتنشر الدستور، أسماء الفائزين فى جولة الإعادة بمحافظة البحيرة
أولا دائرة دمنهور
فاز كل من سناء برغش، وعبد الرؤوف الطميخي، عادل حماد
ثانيا دائرة كفر الدوار
فاز كلا من محمود شعلان، وسحر بشير، أحمد حمدي خطاب
ثالثا دائرة أبو حمص
فاز كل من أسامة المصري، وأحمد العرجاوي
رابعا دائرة المحمودية
فاز كل من هشام الجاهل، وبلال النحال
خامسا دائرة حوش عيسى
فاز علاء حمدي قريطم
سادسا دائرة الدلنجات
فاز أشرف المقرحي بمقعد النواب
سابعا دائرة أبو المطامير
فاز كل من حمدى أبو خشيم، وخالد أبو خطير
ثامنا دائرة ايتاى البارود
فاز محمد حجازي، ومحمد عزت عرفات
تاسعا دائرة كوم حمادة
فاز كل من أحمد الشيشيني، وطلبة النحال