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مصر

«الرعاية الصحية»: 20 ألف جراحة كبيرة ضمن التأمين الصحى الشامل ببورسعيد

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 02:21 م
التأمين الصحي
التأمين الصحي
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن إجراء 20.614 ألف عملية جراحية منذ إطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد في يوليو من العام الماضي وحتى الآن، من خلال 8 مستشفيات تابعة للهيئة، تشمل "النصر التخصصي، السلام، التضامن، الرمد، النساء والولادة، بورفؤاد، التضامن، الزهور".

وأشار الدكتور محمد عبدالله، المشرف العام على الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، إلى أن الغالبية العظمى من هذه العمليات كانت عمليات كبرى ومتقدمة وتحتاج مهارة خاصة لإجرائها، حيث شملت الجراحات التي تم إجراؤها للمنتفعين بمحافظة بورسعيد تحت مظلة التأمين الصحي الشامل العديد من التخصصات منها جراحات المخ والأعصاب، وعمليات القلب المفتوح سواء للكبار أو الأطفال، وجراحات الويبل التي تم إجراؤها لأول مرة لاستئصال ورم متقدم بالبنكرياس والإثنا عشر، وجراحات القلب بتقنية التافي أو تقنية التدخل المحدود، فضلًا عن جراحات أورام العظام وعمليات التجميل وجراحات الوجه الوفكين وعمليات زراعة القرنية والعديد من العمليات الميكرسكوبية الدقيقة في كل التخصصات الطبية التي يتم إجراؤها داخل المستشفيات التابعة للهيئة.

وتابع، أنه خلال العام الأول لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، أولى محافظات المرحلة الأولى للمنظومة الجديدة، تمت إضافة أكثر من خدمة منها الأشعة التداخلية والحقن الكيماوي لمرضى الأورام عن طريق القسطرة، وتفعيل خدمات القسطرة المخية ورعاية السكتة الدماغية، مشيرًا إلى استقطاب كوادر من أساتذة الطب والجراحات من الجامعات المصرية المختلفة، وذلك بهدف تبادل الخبرات معهم، وبما يحقق مستوى أعلى من الخدمة الطبية وفقًا لآخر المستجدات والبروتوكولات العلاجية العالمية.
وقدم الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، كل الشكر والتقدير والامتنان لكل الفرق الطبية من العاملين بالهيئة وفرعها ببورسعيد، لافتًا إلى كفاءة ومهارة كل الأطقم الطبية من العاملين بالهيئة بما يؤهلهم للوصول بمستوى الخدمات الصحية إلى إعادة المستويات، مثمنًا تفاني كل العاملين وجهدهم الدؤوب للوصول بمستوى الخدمة الطبية إلى أعلى المراتب التنافسية العالمية، لافتًا إلى أن استراتيجية الهيئة التي ترتكز على الاستثمار في القوى البشرية بما يسهم في تحقيق الإنجازات لأنهم صناع الإنجاز.
وأشار إلى أن الأطقم الطبية من العاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية وفرعها ببورسعيد بلغ عددهم 4841 ما بين فرق طبية وتمريضية، حيث بلغ عدد القوى البشرية من الأطباء والصيادلة 2804، بينما بلغت القوى البشرية من الكوادر التمريضية 2034، بهدف تقديم مستوى خدمة طبية لائق ومميز لكافة المنتفعين داخل محافظة بورسعيد وبكل المنشآت الطبية التابعة للهيئة، وبأعلى جودة وكفاءة بما يخدم كل المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد وعددهم 654.766 منتفع بالمنظومة الجديدة، دون تحميلهم مشقة العناء والسفر خارج المحافظة للبحث عن الخدمة والتخصصات الطبية الماهرة.

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