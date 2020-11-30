التأمين الصحى الشامل.. كم تكلّفت المرحلة الأولى من مشروع «الأحلام» للمصريين؟

أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصحة، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، من خلال المبادرات التي أسهمت بشكل كبير في مجابهة والقضاء على العديد من الأمراض، حتى تم الإعلان عن مصر منذ أشهر قليلة، خالية من «فيروس سي»، هذا بالإضافة إلى المشروع القومي الذي يجري العمل عليه، وتم إطلاق المرحلة الأولى منه، وهو التأمين الصحي، الذي يوفر خدمة صحية لكل المواطنين دون تمييز.قانون التأمينوصدر قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، الذي ينص على أن «التأمين الصحي الاجتماعي الشامل نظام إلزامي، يقوم على التكافل الاجتماعى وتغطى مظلته جميع المواطنين المشتركين فى النظام، وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط الإعفاء، وتكون الأسرة هى وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام، كما يقوم هذا النظام على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، ولا يجوز للهيئة تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك فى تقديمها».المبالغ المنصرفةتبلغ ميزانية تطبيق المنظومة في مستشفيات المرحلة الأولى 23.5 مليار جنيه شاملة تكلفة تطوير البنية التحتية في 5 محافظات، هى؛ «الأقصر، وجنوب سيناء، والسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد»، والتجهيزات الطبية وغير الطبية بها، في حين تبلغ تكلفة التشغيل 10 مليارات و290 مليون جنيه.وأعلنت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل، عن إجراء51 ألفًا و484 فحصًا طبيًا لمواطني الأقصر المسجلين ضمن المنظومة، وذلك من خلال المنشآت الصحية المقررة للعمل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر.عدد المسجلينأكثر من 800 ألف مواطن تم تسجيلهم في التأمين الصحي الشامل، وكذا تم فتح 194 ألفًا و884 ملفًا عائليًا، حتى الآن، بمحافظة الأقصر، بما يعادل 60% من إجمالي عدد سكان المحافظة.تم تسجيل 654.776 ألف مواطن حتى الآن بمحافظة بورسعيد فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة، منذ انطلاق المنظومة في بورسعيد في يوليو من العام الماضي، فيما بلغت عدد المنشآت الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد 39 منشأة منها 31 مركزًا ووحدة صحة طب أسرة، بالإضافة إلى 8 مسشفيات.