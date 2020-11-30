رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 30 نوفمبر 2020 الموافق 15 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

التأمين الصحى الشامل.. كم تكلّفت المرحلة الأولى من مشروع «الأحلام» للمصريين؟

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 02:19 م
التأمين الصحي
التأمين الصحي
سمر محمدين
طباعة
أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصحة، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، من خلال المبادرات التي أسهمت بشكل كبير في مجابهة والقضاء على العديد من الأمراض، حتى تم الإعلان عن مصر منذ أشهر قليلة، خالية من «فيروس سي»، هذا بالإضافة إلى المشروع القومي الذي يجري العمل عليه، وتم إطلاق المرحلة الأولى منه، وهو التأمين الصحي، الذي يوفر خدمة صحية لكل المواطنين دون تمييز.

قانون التأمين
وصدر قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، الذي ينص على أن «التأمين الصحي الاجتماعي الشامل نظام إلزامي، يقوم على التكافل الاجتماعى وتغطى مظلته جميع المواطنين المشتركين فى النظام، وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط الإعفاء، وتكون الأسرة هى وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام، كما يقوم هذا النظام على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، ولا يجوز للهيئة تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك فى تقديمها».

المبالغ المنصرفة
تبلغ ميزانية تطبيق المنظومة في مستشفيات المرحلة الأولى 23.5 مليار جنيه شاملة تكلفة تطوير البنية التحتية في 5 محافظات، هى؛ «الأقصر، وجنوب سيناء، والسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد»، والتجهيزات الطبية وغير الطبية بها، في حين تبلغ تكلفة التشغيل 10 مليارات و290 مليون جنيه.

وأعلنت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل، عن إجراء51 ألفًا و484 فحصًا طبيًا لمواطني الأقصر المسجلين ضمن المنظومة، وذلك من خلال المنشآت الصحية المقررة للعمل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر.

عدد المسجلين
أكثر من 800 ألف مواطن تم تسجيلهم في التأمين الصحي الشامل، وكذا تم فتح 194 ألفًا و884 ملفًا عائليًا، حتى الآن، بمحافظة الأقصر، بما يعادل 60% من إجمالي عدد سكان المحافظة.

تم تسجيل 654.776 ألف مواطن حتى الآن بمحافظة بورسعيد فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة، منذ انطلاق المنظومة في بورسعيد في يوليو من العام الماضي، فيما بلغت عدد المنشآت الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد 39 منشأة منها 31 مركزًا ووحدة صحة طب أسرة، بالإضافة إلى 8 مسشفيات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصدر حكومي: لا صحة لإجراء تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة

«الصحة العالمية» توضح وضع فيروس الإيدز فى إقليم شرق المتوسط

إبراهيم عيسى: من ينادي بالخلافة عليه مراجعة مفهومه عن الوطنية

السيرة الذاتية للمستشار أحمد بكري رئيس نادي الزمالك الجديد

الصور

image description

«الذكريات لا تموت».. شاب يُعيد إسماعيل ياسين للحياة

image description

محافظ أسيوط يناقش مشاكل مركز ومدينة منفلوط

image description

إزالة عقار خطر في أشهر شوارع دمياط

image description

محافظ أسيوط يستعرض المشكلات المجتمعية وسبل حلها في مجلس الجامعة

image description

ننشر نتيجة انتخابات اتحاد طلاب مدارس دمياط

الأكثر قراءة

رسميًا.. إيقاف مجلس الزمالك.. ولجنة مؤقتة لإدارة النادي

حقيقة حرمان غير المتزوجة والمطلقة من معاش والدها عند الـ24 عامًا وفقًا للقانون الجديد

السيسي لـ«أبومازن»: القضية الفلسطينية ستظل أولوية السياسة المصرية

مصدر حكومي: لا صحة لإجراء تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة

إنفوجراف

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

%30 من وفيات كورونا بروسيا تم تسجيلها فى نوفمبر

كورونا.. بريطانيا تبحث عن منظمي الحفلات

استطلاع: موسكو وسانت بطرسبرج أقل المدن تلوثا

الفلك يكشف أهم الظواهر الفلكية في نهاية 2020

أيام زمان

حكاية الفيلم الذى لم يكتمل بين «كلاى» وسعاد حسنى

«حرام علىّ وخيانة للنادى».. الأيام الأخيرة لصالح سليم فى الملعب

مأساة سعاد حسنى (4): كيف أنقذ محمد عبدالوهاب السندريلا فى فيلم «حسن ونعيمة»؟

قصة تعصب عبدالحليم حافظ مع تشجيع النادى الأهلى

مقالات الرأي
ماجد حبته
حافظ «مش فاهم» الميرازى!
عمرو خالد
«الحليم».. يؤخر العقاب لأنه يحبك حتى تعود وتتوب
د.أحمد الخميسى
ملف الوحدة الوطنية
بسنت حسن
بسنت حسن تكتب: ما تعلاش عن الحاجب
المزيد

الثقافة

ثقافة المنيا تناقش «ملامح وتاريخ فن القصة» بنادي أدب مطاي

ثقافة البحر الأحمر تناقش أهمية الكتاب الورقي وصموده أمام التكنولوجيا

ثقافة أسيوط تحتفي بجوائز الشعر الدولية

ختام فعاليات معرض «فن الكم» بطلعت حرب اليوم