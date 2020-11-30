ضبط شخص بحوزته 20 كيلو حشيش في البحيرة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام، وبمُشاركة مديرية أمن البحيرة؛ من ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الإسماعيلية، حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة إدكو.وضُبط بحوزة المتهم عدد 200 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 20 كيلوجراما، مبلغ مالي، هاتف محمول..وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات، واعترف بحيازته المضبوطات، والتي تُقدر القيمة المالية لهام بمبلغ (1٫400٫000 جنيه) تقريبًا.