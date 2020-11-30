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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

ضبط 21 محلا تجاريا بدون تراخيص بالقصير في البحر الأحمر

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 11:04 ص
جريدة الدستور
علي عواد
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أكد اللواء عادل نصر، رئيس مدينة القصير بالبحر الأحمر، على تكثيف الحملات التفتيشية على المحلات التجارية، للوقوف على الالتزام باشتراطات التراخيص الصادرة من الوحدة المحلية والإجراءات الاحترازية والوقائية بالمنافذ، مؤكدا على ضبط المخالفين والضرب بيد من حديد لكل من يخالف القوانين المنظمة للعمل، ووضع آلية جادة لعدم إشغال الطرق العامة وإعاقة حركة سير المارة بالشوارع.

وقامت لجنة المتابعة التي تضم قسم تراخيص المحلات والإشغالات بالوحدة، اليوم، بالمرور على شارع أنور السادات، للكشف على صحة التراخيص والإشغالات التي أصدرتها الوحدة للمحلات بمزاولة الأنشطة، حيث أسفرت نتائج الحملة عن ضبط 7 محلات بدون رخصة نشاط، 14 محلا بدون رخصة إشغال، كما قامت اللجنة بمعاينة 5 محلات لاصدار رخص إشغال لهم.

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