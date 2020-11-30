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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

هبوط أسهم أوروبا في نهاية شهر متألق

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 10:34 ص
جريدة الدستور
وكالات
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فتح المؤشر القياسي للأسهم الأوروبية على انخفاض اليوم الاثنين في ظل تركيز على مفاوضات بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنه ما زال يمضي على مسار تسجيل أفضل أداء شهري على الإطلاق بفضل احتمال تخفيف قيود فيروس كورونا وآمال لقاح كوفيد-19.

وبعد محادثات مباشرة بدأت السبت، يترقب المستثمرون أنباء محادثة هاتفية بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ليين، والتي تعتبر أول إشارة على التحرك صوب إما إبرام اتفاق تجاري أو انهيار المحادثات قبل موعد نهائي يحل بعد خمسة أسابيع.

ونزل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.3 بالمئة، بينما تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة بعد مكاسب استمرت على مدى أربعة أسابيع شهدت صعوده نحو 15 بالمئة منذ بداية نوفمبر.

وكانت أسهم النفط والغاز الخاسر الأكبر في أوروبا إذ هبطت اثنين بالمئة، في ظل تراجع أسهم بي.بي وريال داتش شل مع نزول أسعار الخام قبل اجتماع لمجموعة أوبك+ لتقرير ما إذا كانت ستمدد تخفيضات كبيرة للإنتاج لموازنة الأسواق العالمية.

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