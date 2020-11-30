21 إصابة جديدة بـ«كورونا» في تايلاند

أعلنت الحكومة التايلاندية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم حالتين لشخصين عائدين من ميانمار، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 3998 حالة.ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن مركز إدارة أزمة «كوفيد 19»، في تايلاند، إلى أن الحالتين العائدتين من منيمار لم تخضعا للحجر الصحي.وجرى اكتشاف باقي حالات الإصابة البالغ عددها 19، في منشآت الحجر الصحي، وفي الوقت نفسه ما زالت حصيلة الوفيات مستقرة عند 60 حالة، حيث لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة.