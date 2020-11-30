جو بايدن يعيين كيت بيدينغفيلد مديرة للاتصالات فى البيت الأبيض

أعلن المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية جو بايدن، عن تعيين كيت بيدينغفيلد مديرة للاتصالات في البيت الأبيض.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن جو بايدن استعان بموظفي الحملة والمستشارين الرئيسيين لقيادة فريق الاتصالات الخاص به، وعين جين بساكي المتحدثة السابقة باسم وزارة الخارجية في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، سكرتيرته الصحفية للبيت الأبيض.وقال بايدن: "أنا فخور بأن أعلن اليوم أول فريق اتصالات رفيع المستوى في البيت الأبيض يتألف بالكامل من النساء.. هؤلاء المسؤولون المؤهلون وذوي الخبرة يقدمون وجهات نظر متنوعة لعملهم والتزام مشترك لبناء هذا البلد بشكل أفضل".