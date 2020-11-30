المدرس المتهم بالتحرش فى المنوفية: «مش هسيب حقى»

قال المدرس المتهم فى قضية التحرش بالطالبات بالمنوفية إنه سيقوم بأخذ حقه من مدير المدرسة بالطرق القانونية، بعد اتهامه بهذا الاتهام الباطل، والتشهير بسمعته وسمعة طالبة من عمر أولاده، مؤكدًا مقاضاة مدير المدرسة بعد أخذ صورة طبق الأصل من تحقيقات النيابة العامة.وأضاف "م،د" المدرس بمدرسة فيشا الكبرى بإدارة منوف التعليمية، أنه تم أخذ أقواله في نيابة منوف، فيما نُسب إليه من اتهامات بالتحرش بالطالبات، خلال مذكرة تقدم بها مدير المدرسة للإدارة التعليمية، وذكر فيها اسم طالبة في الصف الثاني الثانوي التجاري.وأكد المدرس أن النيابة العامة استمعت لأقواله، والتي نفى فيها ما تم اتهامه به من قبل مدير المدرسة، مشيرا إلى نفي الطالبة ووالدها ما جاء في المذكرة التي قدمها مدير المدرسة للإدارة التعليمية للمطالبة باستبعاده.