هدوء بمحيط نادي الزمالك عقب إيقاف مجلس إدارته (فيديو)

شهد محيط نادي الزمالك بميت عقبة منذ قليل هدوء تام، عقب إعلان وزارة الشباب والرياضة بحل مجلس إدارة النادى على خلفية مخالفات مالية أحيلت إلى النيابة العامة.ورصدت عدسة «الدستور» عبر تقنية البث المباشر الأجواء خارج النادي والتي سارت بشكل طبيعي، كما رصدت تواجد عدد من أفراد الشرطة أمام البوابة رقم ١ استعدادا لمواجهة أي شغب قد يحدث، كما أغلق النادي أنوارة في تمام العاشرة من مساء اليوم.