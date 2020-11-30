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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 30-11-2020

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 08:03 ص
الطقس فى مصر
الطقس فى مصر
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يبحث الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل حالة الطقس اليوم في مصر ودرجة الحرارة قبل الخروج من المنزل، لأخذ الاحتياطات اللازمة من انخفاض درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.


حالة الطقس اليوم في مصر


وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الإثنين 30-11-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس على مستوى محافظات مصر.

ويشهد نهار اليوم الإثنين طقسًا مائلًا للدفء نهارا على القاهرة والوجه والبحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، بينما يكون الطقس باردا ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائلا للبرودة على جنوب سيناء، وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، وتتكون شبورة مائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد والرياح معتدلة.

وتشهد السواحل الشمالية الغربية أمطارا من خفيفة إلى متوسطة، وتتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي على السطح، كما تتأثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وعن حالة البحر المتوسط تكون من خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1 متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر مثل البحر المتوسط برياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر


درجات الحرارة اليوم فى جميع المحافظات

العظمى الصغرى

تصل الحرارة في القاهرة 22 13
الاسكندرية 22 13
تصل الحرارة في وادى النطرون 22 11
طنطا 21 13
تصل الحرارة في شبين الكوم 22 13
دمنهور 22 13
تصل الحرارة في بلطيم 21 13
مطروح 21 12
تصل الحرارة في السلوم 21 10
سيوة 22 07
تصل الحرارة في بورسعيد 21 15
دمياط 21 15
تصل الحرارة في الزقازيق 22 13
المنصورة 21 12
تصل الحرارة في الاسماعيلية 23 12
السويس 22 13
تصل الحرارة في العريش 22 14
رفح 21 13
تصل الحرارة في رأس سدر 23 13
نخل 19 06
تصل الحرارة في نويبع 22 17
طابا 20 15
تصل الحرارة في كاترين 16 03
الطور 24 15
تصل الحرارة في شرم الشيخ 25 17
الغردقة 24 15
تصل الحرارة في مرسى علم 23 17
الفيوم 22 10
تصل الحرارة في بنى سويف 22 10
المنيا 23 09
تصل الحرارة في أسيوط 23 10
سوهاج 24 10
تصل الحرارة في قنا 24 10
الأقصر 24 11

حالة الطقس اليوم في مصر

تصل الحرارة في أسوان 25 12
ادفو 25 12
تصل الحرارة في أبوسمبل 24 13
الوادى الجديد 24 07
تصل الحرارة في شلاتين 28 17
ابو رماد 27 18
تصل الحرارة في حلايب 26 18
رأس حدربة 26 19.

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