تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 30-11-2020





حالة الطقس اليوم في مصر







درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

درجات الحرارة اليوم فى جميع المحافظات



العظمى الصغرى



تصل الحرارة في القاهرة 22 13

الاسكندرية 22 13

تصل الحرارة في وادى النطرون 22 11

طنطا 21 13

تصل الحرارة في شبين الكوم 22 13

دمنهور 22 13

تصل الحرارة في بلطيم 21 13

مطروح 21 12

تصل الحرارة في السلوم 21 10

سيوة 22 07

تصل الحرارة في بورسعيد 21 15

دمياط 21 15

تصل الحرارة في الزقازيق 22 13

المنصورة 21 12

تصل الحرارة في الاسماعيلية 23 12

السويس 22 13

تصل الحرارة في العريش 22 14

رفح 21 13

تصل الحرارة في رأس سدر 23 13

نخل 19 06

تصل الحرارة في نويبع 22 17

طابا 20 15

تصل الحرارة في كاترين 16 03

الطور 24 15

تصل الحرارة في شرم الشيخ 25 17

الغردقة 24 15

تصل الحرارة في مرسى علم 23 17

الفيوم 22 10

تصل الحرارة في بنى سويف 22 10

المنيا 23 09

تصل الحرارة في أسيوط 23 10

سوهاج 24 10

تصل الحرارة في قنا 24 10

الأقصر 24 11 حالة الطقس اليوم في مصر تصل الحرارة في أسوان 25 12

ادفو 25 12

تصل الحرارة في أبوسمبل 24 13

الوادى الجديد 24 07

تصل الحرارة في شلاتين 28 17

ابو رماد 27 18

تصل الحرارة في حلايب 26 18

رأس حدربة 26 19.

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تصل الحرارة في أسوان 25 12ادفو 25 12تصل الحرارة في أبوسمبل 24 13الوادى الجديد 24 07تصل الحرارة في شلاتين 28 17ابو رماد 27 18تصل الحرارة في حلايب 26 18رأس حدربة 26 19. درجات الحرارة اليوم فى جميع المحافظاتالعظمى الصغرىتصل الحرارة في القاهرة 22 13الاسكندرية 22 13تصل الحرارة في وادى النطرون 22 11طنطا 21 13تصل الحرارة في شبين الكوم 22 13دمنهور 22 13تصل الحرارة في بلطيم 21 13مطروح 21 12تصل الحرارة في السلوم 21 10سيوة 22 07تصل الحرارة في بورسعيد 21 15دمياط 21 15تصل الحرارة في الزقازيق 22 13المنصورة 21 12تصل الحرارة في الاسماعيلية 23 12السويس 22 13تصل الحرارة في العريش 22 14رفح 21 13تصل الحرارة في رأس سدر 23 13نخل 19 06تصل الحرارة في نويبع 22 17طابا 20 15تصل الحرارة في كاترين 16 03الطور 24 15تصل الحرارة في شرم الشيخ 25 17الغردقة 24 15تصل الحرارة في مرسى علم 23 17الفيوم 22 10تصل الحرارة في بنى سويف 22 10المنيا 23 09تصل الحرارة في أسيوط 23 10سوهاج 24 10تصل الحرارة في قنا 24 10الأقصر 24 11

يبحث الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيلدرجة الحرارة قبل الخروج من المنزل، لأخذ الاحتياطات اللازمة من انخفاض درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الإثنين 30-11-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس على مستوى محافظات مصر.ويشهد نهار اليوم الإثنين طقسًا مائلًا للدفء نهارا على القاهرة والوجه والبحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، بينما يكون الطقس باردا ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائلا للبرودة على جنوب سيناء، وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، وتتكون شبورة مائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد والرياح معتدلة.وتشهد السواحل الشمالية الغربية أمطارا من خفيفة إلى متوسطة، وتتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي على السطح، كما تتأثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وعن حالة البحر المتوسط تكون من خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1 متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر مثل البحر المتوسط برياح شمالية غربية.