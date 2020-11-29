إصابة محافظ المنوفية بفيروس كورونا

أعلن اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد إجراء مسحة طبية أمس، أسفرت عن إيجابيتها.وقال المحافظ لـ"الدستور" إنه عزل نفسه في استراحة المحافظ بمدينة شبين الكوم، منذ أمس، ويباشر عمله من مكتبه بالاستراحة، وحالته الصحية مستقرة.وأضاف أنه يخضع للعلاج وفق البروتوكول المتبع في وزارة الصحة من خلال مستشفى حميات شبين الكوم.يذكر أنه قد أصيب، أمس السبت، 4 موظفين بفيروس كورونا المستجد بديوان عام محافظة المنوفية، بينهم مدير مكتب المحافظ، ومدير العلاقات، واثنين آخرين من مكتب المحافظ، بعد إجرائهم المسحة الطبية الخاصة بمصابي فيروس كورونا.