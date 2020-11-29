ضبط 9 أطنان سكر تمويني مهرب في الأقصر
الأحد 29/نوفمبر/2020 - 09:02 م
تمكنت الحملات المتواصلة لمديرية التموين بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح، من ضبط سيارة نقل تحمل سكر تمويني تم فحصه بمعرفة مفتش الأغذية، وتبين أنه متغير في الخواص والرائحة ووجود مواد غريبة داخل الأكياس وغير صالح للاستهلاك الآدمي وبناء عليه تم التحفظ على السيارة وسائقها والكمية التي قدرت بـ9 أطنان.
وتحرر المحضر رقم 7520 جنح أ. د.ط القرنة ضد أ. م. ج وللعرض على النيابة العامة.
وأكدت المديرية أنها تقوم بكامل طاقتها للعمل على ضبط كل ما هو مخالف ووأد كل محاولات الغش التجاري والتدليس حفاظا على سلامة وحقوق المواطنين، لافتة إلى أنه تم الضبط قبل التداول بالأسواق والوصول للمستهلكين وسيتم التصدي بكل حسم ضد كل من تسول له نفسه أن يتلاعب بمقدرات المواطنين.
كما أكدت المديرية عدم وجود أي أوراق أو أذون صرف لهذه الكمية المضبوطة من الشركة المصرية أثناء الضبط.
وتحرر المحضر رقم 7520 جنح أ. د.ط القرنة ضد أ. م. ج وللعرض على النيابة العامة.
وأكدت المديرية أنها تقوم بكامل طاقتها للعمل على ضبط كل ما هو مخالف ووأد كل محاولات الغش التجاري والتدليس حفاظا على سلامة وحقوق المواطنين، لافتة إلى أنه تم الضبط قبل التداول بالأسواق والوصول للمستهلكين وسيتم التصدي بكل حسم ضد كل من تسول له نفسه أن يتلاعب بمقدرات المواطنين.
كما أكدت المديرية عدم وجود أي أوراق أو أذون صرف لهذه الكمية المضبوطة من الشركة المصرية أثناء الضبط.