ضبط 9 أطنان سكر تمويني مهرب في الأقصر

تمكنت الحملات المتواصلة لمديرية التموين بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح، من ضبط سيارة نقل تحمل سكر تمويني تم فحصه بمعرفة مفتش الأغذية، وتبين أنه متغير في الخواص والرائحة ووجود مواد غريبة داخل الأكياس وغير صالح للاستهلاك الآدمي وبناء عليه تم التحفظ على السيارة وسائقها والكمية التي قدرت بـ9 أطنان.وتحرر المحضر رقم 7520 جنح أ. د.ط القرنة ضد أ. م. ج وللعرض على النيابة العامة.وأكدت المديرية أنها تقوم بكامل طاقتها للعمل على ضبط كل ما هو مخالف ووأد كل محاولات الغش التجاري والتدليس حفاظا على سلامة وحقوق المواطنين، لافتة إلى أنه تم الضبط قبل التداول بالأسواق والوصول للمستهلكين وسيتم التصدي بكل حسم ضد كل من تسول له نفسه أن يتلاعب بمقدرات المواطنين.كما أكدت المديرية عدم وجود أي أوراق أو أذون صرف لهذه الكمية المضبوطة من الشركة المصرية أثناء الضبط.