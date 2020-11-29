حبس عاطلين تعديا على مقاول اعترض على تناولهما الطعام

أمرت نيابة الشروق وبدر، الأحد بحبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لتعديهما على مقاول بعد مشاجرة نشبت بينهم بآلة حادة بمدينة الشروق.كشفت التحقيقات أن المتهمين هما هادى.م، خالد.س عاطلين أقرا بتعديهما على مقاول بعد مشاجرة نشبت بينهم لجلوسهما تناول الطعام على سيارته.كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الشروق من مقاول يتهم فيه عاطلين للتعدى عليه بآلة حادة لاعتراضه على جلوسهما على سيارته لتناول الطعام، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تم ضبط المتهمين واقتيادهما لقسم الشرطة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.