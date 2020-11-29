تركيا تعترف بتدريب 2300 من الميليشيات التابعة لها بليبيا

قالت وزارة الدفاع التركية، الأحد، إنهم دربوا 2301 شخص من الميليشيات التابعة لهم في ليبيا، كما يتم تدريب 264 فردًا آخرين في 5 مراكز تدريبية.

وزعمت الناطقة الإعلامية لوزارة الدفاع التركية، بينار كارا، خلال مؤتمر صحفي، أن أنقرة لم تخالف القانون الدولي في ليبيا، وتدخلها كان بهدف المصالحة الوطنية.

وكانت الدفاع التركية أعلنت في وقت سابق استمرار تدريب عناصر من الميليشيات الموالية لها في ليبيا في مخالفة لاتفاق جنيف لوقف إطلاق النار الذي توصلت إليه اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، وينص على وقف عمليات التدريب العسكرية من قبل أطراف أجنبية والامتناع عن القيام بأي أعمال من شأنها تصعيد الصراع وخرق الاتفاق.