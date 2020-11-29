المستندات المطلوبة لحجز شقق وزارة الإسكان 2020 في الإعلان الرابع عشر
الأحد 29/نوفمبر/2020 - 08:00 م
يبحث الكثير من المواطنين عن المستندات المطلوبة لحجز شقق وزارة الإسكان 2020 في الإعلان الرابع عشر التي طرحتها وزارة الإسكان بداية الشهر الجاري؛ حيث أعلنت طرح كراسات الشروط لنحو 100 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل موزعه على 11 مدينة جديدة بجميع المحافظات.
1 - شراء كراسة الشروط الموجودة بمكاتب البريد بجمهورية مصر العربية، بعد الإعلان عن طرح الوحدات السكنية بوسائل الإعلام المختلفة.
2 - دفع المبلغ المطلوب بمكتب البريد واستلام الإيصال.
* يقوم المتقدم بالدخول للبوابة الإلكترونية للصندوق https:www.shmff.gov.eg، وتكون خطوات التقديم كالآتي:-
1 - إنشاء حساب بالموقع عن طريق الضغط على زر "تسجيل".
2 - ملء استمارة التسجيل وإدخال كود التفعيل الذي يتم إرساله برسالة نصية.
3 - الضغط على زر تقديم طلب وحدة سكنية.
4 - ملء بيانات الطلب.
5 - إرفاق المستندات المطلوبة.
6 - بعد رفع كافة المستندات تظهر رسالة "تم ارسال طلبكم بنجاح" وبذلك تتم عملية تقديم الطلب.
وفى حالة التمويل الخارجى يأتى العميل بوحدة خارجية وتكون خطوات التقديم كالآتي:-
يتوجه العميل إلى أى جهة من جهات التمويل التى تعمل فى مجال التمويل العقارى مع إحضار المستندات الآتية:
1 - صورة من مستند ملكية الوحدة باسم البائع.
2 - صورة من رخصة المباني للوحدة.
3 - شهادة تصرفات عقارية (نموذج 19 عقاري) من الشهر العقاري.
4 - تقييم حديث للوحدة من قبل أحد الخبراء المعتمدين بتكليف من جهة التمويل بحيث لا يزيد سعر الوحدة على 200 ألف جنيه للوحدة نصف تشطيب و250 ألف جنيه للوحدة كاملة التشطيب بخلاف وديعة الصيانة وذلك بحد أقصى 100 متر مساحة الوحدة السكنية.
بعد موافقة جهة التمويل على طلب العميل يتوجه العميل بمستنداته إلى مقر الصندوق وبخطاب من جهة التمويل يفيد بموافقته على تمويل العميل على هذه الوحدة مع ذكر بياناتها كاملة وتحديد سعر الوحدة ومستوى التشطيب، وصورة من التقييم الخاص بالوحدة.
المستندات المطلوبة لحجز شقق وزارة الإسكان 2020 في الإعلان الرابع عشروننشر في الدستور المستندات المطلوبة لحجز شقق وزارة الإسكان 2020 وهي كالآتي:-
1 - شراء كراسة الشروط الموجودة بمكاتب البريد بجمهورية مصر العربية، بعد الإعلان عن طرح الوحدات السكنية بوسائل الإعلام المختلفة.
2 - دفع المبلغ المطلوب بمكتب البريد واستلام الإيصال.
* يقوم المتقدم بالدخول للبوابة الإلكترونية للصندوق https:www.shmff.gov.eg، وتكون خطوات التقديم كالآتي:-
1 - إنشاء حساب بالموقع عن طريق الضغط على زر "تسجيل".
2 - ملء استمارة التسجيل وإدخال كود التفعيل الذي يتم إرساله برسالة نصية.
3 - الضغط على زر تقديم طلب وحدة سكنية.
4 - ملء بيانات الطلب.
5 - إرفاق المستندات المطلوبة.
6 - بعد رفع كافة المستندات تظهر رسالة "تم ارسال طلبكم بنجاح" وبذلك تتم عملية تقديم الطلب.
وفى حالة التمويل الخارجى يأتى العميل بوحدة خارجية وتكون خطوات التقديم كالآتي:-
يتوجه العميل إلى أى جهة من جهات التمويل التى تعمل فى مجال التمويل العقارى مع إحضار المستندات الآتية:
1 - صورة من مستند ملكية الوحدة باسم البائع.
2 - صورة من رخصة المباني للوحدة.
3 - شهادة تصرفات عقارية (نموذج 19 عقاري) من الشهر العقاري.
4 - تقييم حديث للوحدة من قبل أحد الخبراء المعتمدين بتكليف من جهة التمويل بحيث لا يزيد سعر الوحدة على 200 ألف جنيه للوحدة نصف تشطيب و250 ألف جنيه للوحدة كاملة التشطيب بخلاف وديعة الصيانة وذلك بحد أقصى 100 متر مساحة الوحدة السكنية.
بعد موافقة جهة التمويل على طلب العميل يتوجه العميل بمستنداته إلى مقر الصندوق وبخطاب من جهة التمويل يفيد بموافقته على تمويل العميل على هذه الوحدة مع ذكر بياناتها كاملة وتحديد سعر الوحدة ومستوى التشطيب، وصورة من التقييم الخاص بالوحدة.
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