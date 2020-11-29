حالة الطقس في مصر خلال اليومين المقبلين.. «الأرصاد»: استقرار الأحوال الجوية





حالة الطقس في مصر





وأكد أن متوسط درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة ستكون كالتالي:

القاهرة العظمى 22 والصغرى 13، الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13، مرسى مطروح العظمى 22 والصغرى 12، وبورسعيد العظمى 21 والصغرى 15، دمياط العظمى 21 والصغرى 15، والإسماعيلية العظمى 22 والصغرى 12، السويس العظمى 22 والصغرى 13، والعريش العظمى 21 والصغرى 14، وطابا العظمى 20 والصغرى 15

سانت كاترين العظمى 16 والصغرى 3، شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 17

الغردقة العظمى 24 والصغرى 15، الفيوم العظمى 22 والصغرى 10، وبني سويف العظمى 22 الصغرى 10.







قد يهمك أيضا:













قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إنمن اليوم الأحد حتى الثلاثاء المقبل سيشهد استقرارا في الأحوال الجوية.وأضاف شاهين لـ"الدستور"، أن البلاد ستشهد بداية من مساء الثلاثاء حتى الخميس تشهد أجواء ممطرة؛ حيث تتكاثر السحب على السواحل الغربية وبعض محافظات الوجه البحري.وأشار شاهين إلى أن الطقس سيكون لطيفًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وأن الطقس سيكون معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع رياح معتدلة على أغلب المناطق.