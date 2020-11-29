الصليب الأحمر: مستشفيات تيجراي تعاني نقص الإمدادات

ذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأحد، أن مستشفيات مقلي عاصمة إقليم تيجراي الإثيوبي تعاني من نقص الإمدادات اللازمة لعلاج الجرحى، بعد يوم واحد من إعلان الحكومة انتهاء العمليات العسكرية في الإقليم.

وقالت اللجنة في بيان إن مستشفى يوفر رعاية صحية عالية المستوى في المدينة يفتقر إلى أكياس الجثث للقتلى، كما أن المستلزمات الأساسية مثل القفازات تنفد، مضيفة أن الوضع في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 500 ألف نسمة "هادئ" اليوم الأحد.

ولم تفصح الحكومة عما إذا كان هجومها للسيطرة على المدينة أمس السبت أسقط قتلى أو جرحى.

ومن الصعب التحقق من مزاعم جميع الأطراف بسبب انقطاع الاتصالات الهاتفية والإنترنت في تيجراي، الذي تفرض السلطات قيودًا شديدة على الوصول إليه منذ بدء القتال.