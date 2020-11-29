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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الشيوخ» يستجيب لمقترح التنسيقية: تعديل مسمى لجنة الزراعة والري

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 06:18 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
محمد الشريف
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قال محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المتحدث الإعلامي لنواب التنسيقية، إن مجلس الشيوخ وافق في جلسته العامة اليوم على مقترح تعديل إحدى مواد اللائحة.

أوضح السباعي، في تصريحات الأحد، أن التعديل تمثل في إضافة تعريف للجنة الزراعة والري ليصبح مسمّاها لجنة الزراعة والموارد المائية والري.

أشار عضو الشيوخ إلى أن التغيير يأتي لأن الموارد المائية أصبحت مهمة، والري أيضًا لكافة الموارد المائية لأنها لا تقتصر على نهر النيل فقط بل هناك أيضا مياه التحلية والأمطار وغيرها من موارد المياه، موضحًا أن اللجنة تبحث كل ما يخص شئون الزراعة بمصر طبقا لمهام الشيوخ التي أقرتها اللائحة.

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